Главное на 12 июля (день)

ДК «Газ Украины» будет заключать договора с предприятиями коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) на снабжение природным газом в новом отопительном сезоне 2010-2011 гг. при условии их полного расчета за природный газ, потребленный с 1 октября 2009 г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, хотя на протяжении прошлой недели задолженность теплопроизводителей за потребленный с 1 октября 2010 г. газ несколько уменьшилась (на 1% или на 32 млн. грн.), общее состояние погашения долга перед компанией остается неудовлетворительным.

По состоянию на 9 июля, предприятия ТКЭ оплатили 75% стоимости потребленного в прошлом отопительном сезоне природного газа. Задолженность теплоснабжающих предприятий за этот период превышает 2,5 млрд. грн.

Наибольшие долги за газ нарастили предприятия ТКЭ Донецкой (489 млн. грн.), Днепропетровской (350 млн. грн.), Луганской (282 млн. грн.), Харьковской (276 млн. грн.), Одесской (141 млн. грн.) и Киевской (103 млн. грн.) областей.

По состоянию на 9 июля т.г. задолженность столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» перед ДК «Газ Украины» за 2009-2010 гг. превышает 2 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 г. - 47%).

Худший уровень расчетов за потребленный с 1 октября 2009 г. природный газ демонстрируют теплопроизводители Закарпатской - 39%, Луганской – 45%, Житомирской областей – 59%, и г. Севастополь – 55%.

Вместе с тем, предприятия ТКЭ Николаевской области рассчитались за потребленный природный газ на 99%, Черновицкой – на 93%, Полтавской – на 91%.

Как отмечают в компании, предприятия ТКЭ не спешат также погашать задолженность за газ, потребленный на протяжении предыдущего отопительного сезона 2008-2009 гг. Сумма долга за этот период составляет свыше 1,9 млрд. грн. (оплата – 78%).

Как подчеркивается в сообщении, при наличии у предприятий ТКЭ задолженности за природный газ, потребленный с 1 октября 2009 г., ДК «Газ Украины» не видит законных оснований для заключения с должниками договоров на снабжение природным газом в новом отопительном сезоне 2010-2011 гг. Компания не будет выделять таким предприятиям плановых объемов природного газа на начало отопительного сезона.

В компании отмечают, что значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет аккумуляцию Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» средств для проведения своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ и подготовку к новому отопительному сезону 2010-2011 гг.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) открыла свободный доступ к электронному банку данных по продовольственной ситуации в мире, передает ИТАР-ТАСС.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы экономисты и политики в развивающихся странах, которые в этом инструменте нуждаются в большей степени, смогли беспрепятственно пользоваться необходимыми данными», – заявил помощник гендиректора ФАО по экономическому и социальному развитию Хафез ГАНЕМ.

«ФАОСТАТ - мощный инструмент, который можно использовать не только, чтобы выделить страны, где существуют проблемы голода, но и лучше понять причины его возникновения и способы борьбы с ним», – отметил Петро ДЖЕННАРИ, директор отдела статистики ФАО.

Бывший министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ заявляет, что для ликвидации последствий наводнений и оползней в Западной Украине и Одесской области необходимо около 300 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам на брифинге.

Н.ШУФРИЧ сообщил, что ситуация в районах наводнений остается сложной. По его словам, необходимо около 300 млн. грн. на ликвидацию последствий наводнений и оползней.

Отвечая на вопрос журналистов о последствиях разрушения части газопровода на Прикарпатье в результате оползня, Н.ШУФРИЧ сказал, что взрыва на газопроводе не было, потому что он был отключен. Экс-министр добавил, что часть газопровода действительно была повреждена, но без серьезных последствий.

Международное финансовое учреждении J.P.Morgan (Великобритания) готово предоставить кредит НЭК «Укренерго» в объеме 200-300 млн. дол. США под гарантии правительства Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НЭК по итогам встречи, состоявшейся 1 июля между представителями «Укренерго» и J.P.Morgan, в ходе которой обсуждались вопросы относительно возможных путей сотрудничества.

Согласно сообщению, стороны констатировали, что в случае взаимной заинтересованности продлят обсуждение условий предоставления кредитов. В ходе встречи было отмечено, что J.P.Morgan кредиты в гривнях не предоставляет.

Украина в январе-мае этого года увеличила импорт минеральных удобрений в 2,5 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 158 млн. 526,3 тыс. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период экспорт минеральных удобрений сократился на 2,4% – до 369 млн. 311,3 тыс. долл.

(УНИАН)