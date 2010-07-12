Эксперт: АМК, КРУ и милиция не руководствуются законом

Антимонопольный комитет не руководствуется законом об основных началах государственного надзора и контроля в сфере хозяйственной деятельности.

Такое мнение высказал юрист, руководитель Киевского центра поддержки и развития бизнеса Дмитрий ГАРНЫЙ сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«Закон об АМК прописан таким образом, чтоб не ответить на запрос комитета, или неправильно отреагировать на попытки провести проверки чревато для предпринимателей», - отмечает юрист. По его словам, деятельность комитета выходит за рамки закона об основных началах госнадзора и контроля в сфере хоздеятельности. «Данным законом также не руководствуется государственное контрольно-ревизионное управление», - считает он.

По словам Д.ГАРНОГО, милиционеры также являются контролерами. «Проблема состоит в том, что «силовики», правоохранители, которые по закону призваны бороться с преступлениями и преступностью, на практике часто дублируют работу контролирующих органов, выполняют несвойственную для них функцию, - говорит он. Если милиция приходит на предприятие с проверкой, то эта проверка должна быть связана с проверкой каких-либо фактов о преступлениях, которые поступили в милицию. Если же проверяются такие вещи, как уголки потребителя, статус работников – оформлены они или нет, соблюдение мер пожарной безопасности, то милиция в таком случае выполняет несвойственные ей функции и таким образом превышает закон, заявляет юрист. «Но такие проверки у нас – явление очень распространенное», - акцентировал Д.ГАРНЫЙ.

Также он критикует действия уполномоченных органов по выявлению фактов выплаты заработных плат работникам на предприятиях « в конвертах».

Кроме того, эксперт напомнил, что законом 2275-VI от 20 мая 2010 г. были внесены изменения в закон о государственной налоговой службе и налоговикам предоставили экстраординарные полномочия по проведению проверок предприятий и предпринимателей в данной сфере. «В законе предусмотрен отдельный вид (внеочередных – УНИАН) проверок (по выявлению фактов выплаты зарплат работникам «в конвертах» - УНИАН). А конкретных способов проведения этих проверок, порядка, прав контролеров, ограничения этих прав нет», - говорит юрист. По его словам, налоговикам было предоставлено право проводить проверки без предупреждения, без ограничений со стороны предпринимателей.

По словам эксперта, в данном законе не прописан механизм проведения таких проверок, что противоречит ч.2 ст.19 Конституции, где указывается, что контролирующее лицо действует в рамках закона только в том случае, если его действия предусмотрены законодательством.