Россия создает Таможенный союз для усиления своих позиций

Российские власти создают Таможенный союз с Белоруссией и Казахстаном в первую очередь для усиления своих позиций на территории стран бывшего Советского Союза, а не для развития экономического сотрудничества между государствами.

Об этом говорится в анализе Центра Восточных исследований (OSW, Варшава), текстом которого располагает УНИАН.

Эксперты Центра назвали проект Таможенного союза (ТС) главным образом политическим, о чем свидетельствует множество исключений в документах о создании этого экономического образования.

«Способ создания и характер ТС показывает, что для России он в первую очередь имеет политическое значение и служит для усиления ее влияния в регионе», - отметили эксперты.

Аналитики обратили внимание, что, согласно подписанным документам, стороны сохранят около 400 исключений, на границах будет сохранен таможенный контроль, а также нетарифные барьеры для торговли (квоты и субвенции).

Эксперты назвали маловероятным ликвидацию этих барьеров с 2012 года, как декларируют российские власти.

Более того, по мнению аналитиков, на практике Россия может не соблюдать подписанные с Белоруссией и Казахстаном документы для защиты своего рынка.

Представители OSW высказали мнение, что белорусские власти согласились на вступление в ТС для того, чтобы сохранить хотя бы часть преференций в торговле с Россией, а Казахстан – из политических соображений.

По данным Центра, с 2000 по 2008 год доля экспорта Казахстана и Беларуси в Россию в общем экспорте уменьшилась на 11% (до 9%) и 18% до (32%) соответственно.

Эксперты не исключили, что товарооборот благодаря ТС может увеличиться.

Аналитики также отметили, что создание ТС затянет вступление России во Всемирную торговую организацию, но зато ограничит возможности Беларуси и Казахстана по участию в других объединениях с ЕС или Китаем, что является одним из ключевых целей россиян.

Справка УНИАН. С 1 января 2010 года в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

23 мая премьер-министр РФ Владимир ПУТИН сообщил, что Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана не сможет заработать в полную силу с 1 июля, как планировалось ранее.

29 мая В.ПУТИН заявил, что Россия и Казахстан запускают Таможенный союз с 1 июля, Беларусь может присоединиться позже.

Разногласия при формировании Таможенного союза между РФ и Беларусью касались таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты.

3 июля Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил, что его страна ратифицировала Таможенный кодекс Таможенного союза.

18 мая в Киеве в ходе седьмого украинско-российского экономического форума Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что Россия готова рассматривать возможность сотрудничества с Украиной в рамках Единого экономического пространства и Таможенного союза на приемлемых условиях.