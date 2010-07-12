Межбанк: торги закрылись на уровне 7,9030-7,9055 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9010/7,9085 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд 7,9030/7,9060 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9030/7,9055 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,9038 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2558/0,2561 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2561/0,2562 грн./рубль. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль повысился и составил 30,8474 рублей за доллар (+0,0249).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2550/1,2645 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,9470/9,9600 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 9,9340/9,9440 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 9,9320/9,9410 грн./евро.