Данилишин: Скорость проедания внешних заимствований правительства – 700 млн. грн. в сутки

По данным экс-министра экономики Богдана Данилишина, за три недели правительство потратило три четверти двухмиллиардного «российского кредита» на покрытие дефицита госбюджета. Он критикует деятельность правительства, в частности, относительно выполнения президентской программы реформ, не исключает второй волны кризиса и изменений в экономическом блоке правительства. Об этом Б.Данилишин рассказал в интервью УНИАН.

- Как Вы можете охарактеризовать сложившуюся экономическую ситуацию в стране?

Считать, что рецессия украинской экономики завершилась – это преувеличение. Ситуация, которая складывается в реальном секторе экономики Украины, подтверждает, что явных сдвигов, которые бы подтверждали преодоление кризисных явлений и выход на траекторию стабилизации, на данное время нет. Уже третий месяц подряд происходит свертывание объемов производства в промышленности, устанавливаются достаточно непростые условия относительно реализации продукции основных экспортоориентированных отраслей на мировом рынке в связи с падением цен (приблизительно на 40-60 дол. США на отдельные виды продукции). Кроме того, не обеспечена в полной мере переориентация данной продукции на внутренний рынок, о чем свидетельствуют не всегда сбалансированные цены, которые по отдельным позициям выше мировых. Вызывает серьезную обеспокоенность резкое падение индекса цен производителей с 4,4% в мае до «минус» 0,5% в июне. Сомнительной является ситуация в горно-металлургическом комплексе и химической промышленности. Предприятия фактически теряют внешние рыки. Непростым является вопрос с курсом евро. Между тем, заключение ряда соглашений в базовых отраслях идет с учетом европейской валюты. Можно добавить нестабильность цены на газ относительно химпрома – обещанное снижение стоимости не состоялось.

Также не вызывает особого воодушевления уже третий месяц подряд продуктовая дефляция за счет удешевления яиц, капусты и другой сезонной продукции. Это временное явление закончится осенью.

- Но Вы же недавно говорили, что есть все основания ожидать позитивных изменений в работе и металлургических предприятий, и химических. Что-то изменилось?

Изменилась тенденция на мировом рынке. Кстати, уже есть признаки достоверности очередного обострения экономической ситуации. Потому в настоящее время можно говорить о том, что уже с осени мы можем столкнуться с нестабильностью в промышленном секторе. То есть, вторая волна кризиса вполне возможна.

- Но ведь реализуется антикризисная программа реформ Президента. В частности, Николай Азаров отмечал, что правительство будет действовать так, чтобы не допустить второй волны кризиса. Похоже, власть понимает, что всплеск проблем возможен, но не хочет, как в свое время правительство Юлии Тимошенко, поднимать лишнюю панику...

Во-первых, хорошо, что уроки правительства Тимошенко не прошли даром, они учитываются и правительством Азарова. А что касается реформ Президента, то создается впечатление, что правительство вообще не собирается их реализовать, или не понимает, о чем идет речь. Экономический блок делает вид, что только он продуцирует реформы, озвучивая это через спикеров партии «Сильная Украина». Возникает вопрос, что же тогда делают все другие правительственные чиновники? Такое противостояние к добру не приведет.

- Вы считаете, что возможна отставка вице-премьера Сергея Тигипка?

Такое противостояние, которое наблюдается в правительстве, не может не отразиться негативно на общем результате работы. Потому я считаю, что очень скоро оно приведет к серьезным изменениям в экономическом блоке Кабмина.

- Каким образом, по вашему мнению, Украине удалось согласовать вопрос относительно возобновления сотрудничества с МВФ?

Пока еще о реальном продолжении сотрудничества говорить рано. Есть только намерения и желания. Посмотрим, как будут выполняться достигнутые договоренности. Сегодня мы видим только секвестр бюджета, причем по тем статьям, которые обеспечивают инвестиционно-инновационное развитие, о необходимости которого столько раз заявляли.

- Как Вы оцениваете ситуацию в бюджетной сфере?

В последнее время правительство, "понимая", что закон о государственном бюджете на 2010 год выполнить невозможно из-за завышения доходов и занижения дефицита, манипулирует сознанием граждан и осложняет оценку реального положения дел. С этой целью информация о выполнении доходной части бюджета, начиная с 1 мая т.г., обнародуется на сайте Государственного казначейства с очень большим опозданием, в ней отсутствует анализ выполнения прогнозных показателей 2010 года. Например, информация о выполнении доходов госбюджета за апрель была обнародована 25 мая, за май - 16 июня. В то же время, в ней подается только сопоставление поступлений 2010 года и 2009-го. Хотя при правительстве Тимошенко в 2009 году информация о выполнении доходной части бюджета обнародовалась на постоянной основе Государственным казначейством на 1-3 рабочий день после отчетного месяца. Большие надежды полагались на Комитет экономических реформ, в рубрике которого на сайте Президента и КМУ обнародовался детальный анализ доходной и расходной частей бюджета. И здесь решили «процесс» не прекращать. Последнее предание огласке было по результатам января-апреля т.г.

- Насколько угрожающей сейчас, по вашему мнению, является ситуация с наполнением бюджета?

Темпы выполнения доходной части госбюджета свидетельствуют о сложности ситуации с наполнением казны. В частности, за первое полугодие в общий фонд государственного бюджета мобилизовано 89,9 млрд. грн. или 92% от прогнозных показателей, в том числе, налоговики обеспечили поступление 42,8 млрд. грн., или 96%, таможенные органы - 36,4 млрд. грн., или 87%. Недобор составил 7,5 млрд. грн. Учитывая то, что годовой план поступлений в общий фонд составляет 218 млрд. 691,3 млн.грн., то до конца года необходимо мобилизировать еще 128,8 млрд. грн., что практически невозможно. Это говорит о значительном занижении дефицита бюджета, приблизительно, на 35-38 млрд. грн. Нужно признать и тот факт, что если бы в первом полугодии 2010 года был возмещен НДС на уровне первого полугодия 2009 года - 15,5 млрд. грн., то недобор к прогнозным показателям составил бы не 7,5 млрд. грн., а 15,2 млрд. грн. К сожалению, за первое полугодие т.г. НДС возмещен только на сумму 7,8 млрд. грн., или 31,2% годового прогноза. Для сравнения: в 2007 году был возмещен НДС на 18,9 млрд. грн., в 2008-ом и 2009-ом – соответственно, 34,4 млрд. грн. и 34,5 млрд. грн. На 2010 год запланировано к возмещению только 25 млрд. грн. Не помогла выполнить прогнозные показатели и "активная деятельность" НБУ, который за 2 месяца работы новой власти оплатил в бюджет 5,9 млрд. грн., или 59% годовой суммы превышения сметных доходов над сметными расходами.

- Но на казначейском счете деньги есть. Правительство пытается исправить сложную ситуацию, и делает заимствования для покрытия дефицита. Я имею в виду двухмиллиардный кредит от ВТБ. Это плохо?

Относительно "российского кредита" на 2 млрд. дол. или 15,8 млрд.грн., который Украина получила 8 июня, то за три недели от него осталось только 500 млн. дол., а остальное конвертировано в гривню и использовано на текущие потребности бюджета.

Уже стало доброй традицией нынешней власти все неудачи, все плохое "валить" на правительство Тимошенко, а позитив, который в большинстве случаев не подтверждается, приписывать себе.

В ходе анализа 100 дней деятельности правительства отмечалось, что "за три месяца удалось возобновить ресурсную обеспеченность Единого казначейского счета - с 1,4 млрд. грн. на момент прихода новой власти до 11,7 млрд. грн.". С этим можно не согласиться: во-первых, озвучена сумма всех средств государства, которые учитываются Государственным казначейством на Едином казначейском счете (только национальная валюта Украины, то есть гривня) и валютных счетах; во-вторых, если бы Украина в июне не получила "российский кредит", то на Единственном казначейском счете было бы минус 4,1 млрд. грн. По-видимому, это и является "достижением" нынешнего правительства – научиться за три недели проедать внешние кредиты. Не сложно догадаться, сколько еще таких кредитов до конца 2010 года нынешнее правительство хочет использовать. И потому, возможно, первоочередная задача нынешней власти – любой ценой и при любых условиях получить внешнюю ссуду, и не только от МВФ. Но есть простая истина: все заимствованное придется отдавать, еще и с процентами. И отдавать налогоплательщикам, бизнесу, который после прихода новой власти и так "едва дышит". Вспоминается, как в 2009 году теперешняя власть, а тогда оппозиция, критиковала правительство Тимошенко за получение займа от МВФ. Но правительство использовало за весь 2009 год 36,9 млрд. грн. займа, а нынешняя власть за три недели июня - 11,9 млрд. грн.

- Какие риски, по вашему мнению, таят внутренние заимствования правительства?

Это можно назвать еще одним "достижением" новой власти. Бюджетным кодексом и законом о госбюджете предусмотрено покрытие дефицита бюджета внутренними заимствованиями. На эти цели предусмотрен выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ): для Общего фонда – на 17,8 млрд. грн.., для Стабилизационного фонда -18,3 млрд. грн. Состоянием на 1 июля за счет внутренних заимствований в общий фонд бюджета уже поступило 20,5 млрд. грн. или на 2,7 млрд. грн. больше планового годового показателя. Только за первые две недели работы нового правительства - с 16 по 30 марта - в бюджет поступило 7,3 млрд. грн. за счет внутренних заимствований (общий фонд). Если бы эксперты не начали активно критиковать такие действия власти, то следствия могли быть совсем неутешительные. Да и средства, полученные от заимствований, которые учитываются в Стабилизационном фонде госбюджета для финансирования мероприятий по Евро-2012, частично используются для текущих потребностей бюджета, - это видно по остаткам средств на Единственном казначейском счете. Потому очень слабо верится в стабилизацию государственных финансов, в реалистичность бюджета 2010 года (что-то арифметика не сходится), в значительные достижения правительства Азарова, которое плетется в хвосте экономических наработок Президента.

- Благодарю за разговор.

Разговаривал Юрий Дощатов (УНИАН)