Отрицательное сальдо внешней торговли сократилось на 8,3%

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе-мае 2010 года составило 2 млрд. 100,3 млн. долл., что на 8,3% меньше, чем в январе-мае 2009 года (2 млрд. 290,3 млн. долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе-мае т.г. экспорт товаров составил 18 млрд. 769 млн. долл. (на 31,4% больше показателя за январь-май 2009 года), импорт – 20 млрд. 869,3 млн. долл. (на 25,9% больше). Также сообщается, что коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,9 (в январе-мае 2009 года – 0,86).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 200 стран мира.

В общем объеме экспорта товаров, по сравнению с январем-маем 2009 года, увеличилась доля черных металлов – с 27,5% до 30,9%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 4,3% до 7,3%, механических машин – с 6,2% до 6,5%, руд, шлаков и золы – с 3% до 4,2%, железнодорожных и трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 2,1% до 4,1%, жиров и масел животного или растительного происхождения — с 4,9% до 5,4%.

В то же время уменьшилась доля зерновых культур – с 9,7% до 5,4%, электрических машин – с 5% до 4,4%, изделий из черных металлов – с 5,7% до 3,6%, удобрений – с 2,7% до 2%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля электрических машин – с 3,9% до 5,3%, полимерных материалов, пластмасс – с 4% до 4,5%, черных металлов – с 2,3% до 3,2%, руд, шлаков и золы – с 1,8% до 2,9%.

Вместе с тем, уменьшилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 35% до 32,5%, механических машин – с 8,4% до 7,2%, фармацевтической продукции — с 4,2% до 4%.

По данным Госкомстата, в мае 2010 года экспорт товаров увеличился против мая 2009 года на 44,7% и составил 4 млрд. 211,5 млн. долл., импорт – на 38,1%, до 4 млрд. 425,5 млн. долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в мае составило 214 млн. долл., против 293,7 млн. долл. в мае 2009 года.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2009 году уменьшилось в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. долл. против 13 млрд. 307,6 млн. долл. в 2008 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 млрд. 732,7 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 4 млрд. 352 млн. против 18 млрд. 580,9 млн. долл. и 5 млрд. 273,3 долл. соответственно в 2008 году.