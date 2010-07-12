Королевская: Украина получила «машину государственного рэкета»

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ считает, что с приходом новой власти вместо улучшения жизни граждан Украина получила «машину государственного рэкета, которая снимает три шкуры с предпринимателей и выжимает последние соки из бизнеса».

Об этом депутат заявила в эфире программы «Шустер Live» на телеканале «Украина».

«Итоги политического сезона я бы охарактеризовала такими словами – суета, мышиная возня и неоправданные ожидания», - сказала глава Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

По ее мнению, «страна действительно пришла в движение. Вопрос только, в каком направлении?». «Сегодня говорят о том, что наступила политическая стабильность, выстроена вертикаль власти. Однако возникает вопрос, что получили люди? Улучшено ли их качество жизни? Нет, – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Вместо этого мы получили машину государственного рэкета, которая снимает три шкуры с предпринимателей и выжимает последние соки из бизнеса».

Подводя итоги работы Верховной Рады, народный депутат отметила, что на завершающейся сессии принято около 600 законодательных актов. Однако к улучшению жизни простых граждан эта законотворческая работа не привела. «Верховная Рада и правящая коалиция перешли от качества принимаемых законопроектов к количеству», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Но главным итогом политического сезона глава парламентского Комитета считает прощание с иллюзиями. «Дай человеку власть, и ты увидишь, на что он способен. Нынешняя власть вместо реальных реформ предложила обществу их имитацию», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. Она привела пример недавно прошедших выборов в Великобритании, где, придя к власти, новый премьер-министр немедленно внес в парламент пакет законопроектов, соответствующих его предвыборным обещаниям.

«У нас же 4 месяца депутаты ждали реформаторских законов от правительства и получили проект Налогового кодекса, который способен на корню уничтожить предпринимательство в стране, – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Здесь представители вице-премьера ТИГИПКО говорят, что это была сознательная провокация. Я считаю, что нельзя над людьми, над предпринимателями ставить опыты, как над кроликами».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что власть обязана показать людям здравые последовательные реформы, которые реально могут привести к улучшению качества жизни граждан Украины.