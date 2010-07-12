Данилишин: За три недели истрачено 1,5 млрд. долл. кредита "ВТБ"

Из 2 млрд. долл. кредита российского "Внешторгбанка" (ВТБ) 1,5 млрд. долл. уже израсходованы на бюджетные нужды.

Об этом в интервью УНИАН заявил экс-министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

«Что касается "российского кредита" на 2 млрд. долл., или 15,8 млрд. грн., который Украина получила 8 июня, то за три недели от него осталось только 500 млн. долл., а остальное конвертировано в гривню и использовано на текущие потребности бюджета», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Он отметил, что именно благодаря этим средствам удалось восстановить ресурсную обеспеченность Единого казначейского счета - с 1,4 млрд. грн. на момент прихода новой власти до 11,7 млрд. грн.

«Если бы Украина в июне не получила "российский кредит", то на Едином казначейском счете было бы "минус" 4,1 млрд. грн.», - заявил экс-министр экономики. "По-видимому, это и является "достижением" нынешнего правительства – научиться за три недели проедать внешние кредиты. Нетрудно догадаться, сколько еще таких кредитов до конца 2010 года нынешнее правительство хочет использовать. И потому, возможно, первоочередная задача нынешней власти – любой ценой и при любых условиях получить внешнюю ссуду, и не только от МВФ», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Украина получила от "ВТБ" кредит в размере 2 млрд. долл. для покрытия дефицита Государственного бюджета под 6,7% годовых.

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http://economics.unian.net/rus/detail/52457