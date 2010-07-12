Котировки украинских кредитно-дефолтных свопов упали на 6,7%

На прошлой неделе котировки кредитно-дефолтных свопов на украинский суверенный долг упали на 44 б.п. – с 655,9 б.п. до 612 б.п. (на 6,7%).

Об этом говорится в аналитическом отчете, подготовленном аналитиком инвестиционной группы «Сократ» Максимом ШТЕПОЙ.

Как отмечает аналитик, причинами данного падения являются глобальный рост оптимизма инвесторов и позитивные новости относительно восстановления сотрудничества Украины и МВФ и повышения суверенного рейтинга от Fitch.

В сегменте суверенных еврооблигаций наблюдалось небольшое снижение доходности на коротком конце кривой – еврооблигации Украина-11 показали падение доходности на 0,1 п.п. (с 7,8 % до 7,7%). В то же время на длинном конце кривой был зафиксирован небольшой рост доходности – на 0,2 п.п. в случае выпуска Украина-13 (с 7,5% до 7,6%) и на 0,1 п.п. в случае Украина-17 (с 8,8% до 8,9%).

Направление движения в сегменте квазисуверенных еврооблигаций было смешанным. Так, выпуск Нафтогаз-14 показал падение доходности на 0,3 п.п. (с 8,6% до 8,2%), бумаги «Укрэксимбанка» сохранили свои предыдущие уровни доходностей – 9,5% для выпуска с погашением в 2011 году и 10,4% для выпуска с погашением в 2016 году. Аналитик также отметил бумаги Киева, которые показали существенный рост доходности на фоне заявлений о возможной реструктуризации внешних долгов столицы. Выпуск города с погашением в 2011 году показал рост доходности на 4,2% (с 9,9% до 14,1%), более длинные бумаги с погашением в 2015 году показали рост доходности на 1,9 п.п. (с 11% до 12,9%).

В кластере банковских еврооблигаций наблюдалась четкая тенденция снижения доходностей по всей кривой. Наибольшее падение доходности показал выпуск Приватбанк-12 – с 12,6% до 11,6%. Более длинный выпуск банка с погашением в 2016 году снизил доходность с 12,1% до 12%. Выпуск Укрсиббанк-11 также немного снизил доходность – с 11,2% до 11%, а евробонды Альфа-Банк-12 показали падение с 13,6% до 13,2%.

Аналогичная тенденция к снижению доходностей наблюдалась и в корпоративном сегменте. Так, выпуск ДТЭК-15 показал падение доходности на 1 п.п. – с 10,9% до 9,9%, евробонды Метинвсет-15 снизили доходность всего на 0,1 п.п. (с 11,1% до 11,0%), а бумаги «Азовстали» с погашением в 2011 показали падение доходности на 0,6 п.п. – с 10,5% до 9,8%. Выпуск МХП-11 показал падение доходности на 0,8 п.п. – с 9,9% до 9,1%.