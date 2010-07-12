Индекс ПФТС сегодня вырос на 0,16%

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 12 июля, повысился на 0,16% – до 795,20 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 250 млн. 405 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,43% – до 1974,77 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 51 млн. 700 тыс. грн., из них 11 млн. 510 тыс. грн. пришлось на срочный рынок.