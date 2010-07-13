Тигипко: Налоговый кодекс доработают к началу августа

Доработка проекта Налогового кодекса для его дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде будет завершена в начале августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО в эфире телеканала ICTV.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день прошло обсуждение документа с предпринимателями, работодателями, представителями Европейской бизнес ассоциации и Американской торговой палаты. Для принятия Налогового кодекса в ходе завершившейся сессии ВР не хватило, по мнению С.ТИГИПКО, недели, однако уже через 3 недели будет готов откорректированный вариант документа.

"Мы его дорабатываем сейчас, и где-то недельки через три вы его увидите. Мы получим хороший кодекс", - заверил С.ТИГИПКО.

Он также подчеркнул, что налог на роскошь войдет в Кодекс, несмотря на сопротивление некоторых депутатов.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступают также представители как оппозиции, так и коалиции.

Позже ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.