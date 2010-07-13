Ефремов: госбюджет-2011 будет утвержден до конца этого года

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ уверен, что государственный бюджет на 2011 год будет утвержден до конца этого года.

Об этом он сказал в интервью газете “День” (№121 от 13 июля 2010 года).

“Думаю, бюджет будет утвержден до конца этого года”, - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ. “У нас не будет ситуации, когда мы войдем в следующий год, не имея бюджета”, - добавил он. При этом А.ЕФРЕМОВ отметил, что “это принципиальный подход нашей политической силы к этому вопросу”.

На вопрос о том, пройдет ли “будущий осенне-зимний парламентский сезон без потрясений?”, А.ЕФРЕМОВ отметил, что “никакой парламент не застрахован от выражения эмоций в вопросах, которые будоражат общество”. Он отметил, что недавно смотрел заседание парламента Южной Кореи, где шло активное выяснение отношений между депутатами. “С улыбкой наблюдал за процессами, которые у них происходят, и думал о том, что никакой парламент не застрахован от выражения эмоций в вопросах, которые будоражат общество”, - добавил он.

По словам лидера фракции Партии регионов, Украина вступает “в достаточно сложный период реформ, прежде всего, экономических”. “Должно быть четкое понимание, что, не проведя эти реформы, мы не поставим страну на те рельсы, по которым она успешно будет двигаться дальше. Период проведения реформ - это несколько лет. Они будут очень болезненными”, - добавил А.ЕФРЕМОВ. По его словам, любая страна, проводившая эти реформы, “сталкивалась с недовольством людей на начальном этапе”. “Мы рискуем, причем достаточно серьезно в этом плане. Однако при этом понимаем: если не проведем реформы, в ближайшее время не будет другой политической силы, которая взяла бы на себя ответственность за их проведение”, - отметил лидер фракции Партии регионов. При этом он добавил: “Понимая неизбежность риска, с которым столкнемся, мы, однако, берем на себя ответственность за проведение реформ”.