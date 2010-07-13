Руководитель «Укрсиббанка» возглавит «Правэкс-Банк»

Председателем правления «Правэкс-Банка» назначен Сергей НАУМОВ, который приступит к исполнению своих обязанностей с 6 сентября 2010 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданного агентству УНИАН.

Соответствующее решение было принято наблюдательным советом «Правэкс-Банка» 8 июля 2010 года.

Как сообщал УНИАН, С.НАУМОВ, который сегодня занимает должность председателя правления «Укрсиббанка», подал в отставку и уйдет с занимаемой должности в сентябре 2010 года.

С должности председателя правления и члена правления «Правэкс-Банка» с 19 января 2010 г. была уволена Наталия ЗУБРИЦКАЯ, и с того времени банк возглавляли и.о. предправления.

Справка УНИАН. АКБ "Правэкс-Банк" создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупных банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2010 года составляли 7,372 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 5,329 млрд. грн., обязательства - 6,415 млрд. грн., уставный капитал - 1,562 млрд. грн., собственный капитал - 956,539 млн. грн.

В I квартале 2010 года "Правэкс-Банк№ получил убыток - 122 млн. грн., в 2009 году - 711 млн. грн.

Intesa Sanpaolo владеет 100% акций "Правэкс-Банка".