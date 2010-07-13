Межбанк: котировки составляют 7,9030-7,9045 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9020/7,9060 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9030/7,9045 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2558/0,2561 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2565/0,2566 грн./рубль. В России курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 30,8649 рублей за доллар (+0.0175).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2538/1,2540 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,9075/9,9155 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 9,9130/9,9210 грн./евро.