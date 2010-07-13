Новый Налоговый кодекс начнет действовать не ранее 2012 года

Новый Налоговый кодекс начнет действовать не ранее 1 января 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение журналистам сегодня высказал народный депутат Украины, глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Сергей ТЕРЕХИН.

По его словам, согласно новому Бюджетному кодексу, правительство обязано подать в парламент проект бюджета до 15 сентября, и он должен разрабатываться на действующей налоговой базе. «Постановление (председателя Верховной Рады – УНИАН) Владимира ЛИТВИНА о том, чтобы разработать его на новой налоговой базе, не соответствует новому бюджетному кодексу», - отметил С.ТЕРЕХИН.

«Теоретически, если не будут народных депутатов ломать через колено, если будет принят (проект Налогового кодекса – УНИАН), то он начнет действовать с 1 января 2012 года. Раньше это просто невозможно», - считает глава профильного комитета.

Как сообщал УНИАН, 17 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступают также представители как оппозиции, так и коалиции.

Позже ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение