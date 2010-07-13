Большинство банков имеют среднюю надежность вкладов

13:46, 13 июля 2010
Финансы
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Заявляет "Кредит-Рейтинг"

Большинство банков (27) в настоящее время демонстрируют среднюю надежность банковских вкладов с рейтингом «3». Как сообщили УНИАН в пресс-службе украинского рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг", такие результаты пересмотра агентством рейтингов надежности банковских вкладов (депозитов), присвоенных ранее "Кредит-Рейтингом" украинским банкам.

Агентством также был присвоен рейтинг надежности банковских вкладов (депозитов) одному банку на уровне «3», рейтинг надежности депозитов одного из банков был повышен до уровня «4», а также отозван рейтинг надёжности банковских вкладов (депозитов) 1 банка.

Оценку «5» (наивысшая надежность) имеют 7 банковских учреждений, количество банков с рейтингом «4» (высокая надежность) составило 15. Надежность банковских вкладов 6 банков находится на уровне ниже среднего – «2» (невысокая надежность).

Методология агентства предусматривает непрерывный мониторинг состояния финансовых учреждений и регулярный пересмотр их рейтингов. На сегодняшний день информацию об уровне своих рейтингов раскрыло 17 банковских учреждений. Остальные рейтинги будут опубликованы по мере получения от банков разрешения на их публикацию.

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