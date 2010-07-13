"Сведбанк Инвест" присоединился к "Сведбанку"

Завершился процесс присоединения "Сведбанк Инвест" к "Сведбанку". Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы юридической фирмы «Астерс», которая выступила юридическим советником банковской группы Swedbank в связи с присоединением ее украинского дочернего банка АО "Сведбанк Инвест" к АО "Сведбанк".

«22 июля 2010 года "Сведбанк Инвест" прекратил свою деятельность, о чем внесены соответствующие записи в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей Украины», - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, решение о присоединении "Сведбанк Инвест" к "Сведбанку" было принято 15 июня 2009 года общими собраниями акционеров банков. Национальный банк Украины дал разрешение на присоединение в июле 2009 года.

В конце 2009 года был завершен процесс по передачи активов и пассивов «Сведбанк Инвест» на баланс «Сведбанка».

Справка УНИАН. Публичное акционерное общество «Сведбанк» (г. Киев) основано в 1991 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2010 года составляли 12,852 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 17,745 млрд. грн., обязательства - 14,730 млрд. грн., уставный капитал - 2,159 млрд. грн., собственный капитал - «минус» 1,879 млрд. грн.

ПАО «Сведбанк» в I квартале 2010 года получило прибыль 10,301 млн. грн., в 2009 году - убыток 4,3 млрд. грн.

99,9995% акций украинского кредитно-финансового учреждения принадлежат Swedbank (Швеция).