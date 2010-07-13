Принятый Бюджетный кодекс сужает интересы регионов

Принятый Верховной Радой Бюджетный кодекс сужает интересы регионов.

Об этом заявил министр финансов оппозиционного правительства, член фракции БЮТ Андрей СЕНЧЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ. (УНИАН: Верховная Рада 8 июля приняла в новой редакции Бюджетный кодекс Украины).

“Несмотря на лозунги о децентрализации власти, предоставления местным советам полномочий и ресурсов для их реализации, с которыми Партия регионов и Виктор ЯНУКОВИЧ шли на выборы, принятый Бюджетный кодекс полностью перечеркивает все эти обещания”, - заявил народный депутат.

По его словам, если раньше в центре оставалось всего около 60% бюджетных средств, а в регионах 40%, то после того, как Бюджетный кодекс вступит, 80% этих средств будет сконцентрировано в Киеве и только 20% - на местах.

“Правительство Юлии ТИМОШЕНКО наоборот предлагало сосредоточить 80% бюджетных средств именно на местах. Это должно было помочь регионам развиваться и более активно решать злободневные проблемы людей”, - сказал А.СЕНЧЕНКО, напомнив, что 23 июня прошлого года парламент поддержал такие инициативы Ю.ТИМОШЕНКО, но после того, как Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заветировал его, Партия регионов не дала ни одного голоса для преодоления вето.

“Регионалы в очередной раз обманули своих избирателей. Ярким подтверждением этому - недавнее принятие нового Бюджетного кодекса”, - подчеркнул народный депутат.