КФ призывает Президента ветировать закон о тарифах

Всеукраинское общественное движение «Коммунальный фронт» призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА не подписывать принятый парламентом Закон «О создании Национальной комиссии по регулированию рынка коммунальных услуг» и вернуть его депутатам на доработку.

Как считает лидер «Коммунального фронта» Виталий ЯКОВЕНКО, создание единого регулятора тарифов на жилищно-коммунальные услуги необходимо, но в тех формах, которые ему очерчивает новый закон, он не должен существовать.

«К сожалению, закон слишком «сырой». Он был принят депутатами с излишней поспешностью, хотя заслуживает более пристальной и кропотливой работы над собой», - сказал он.

По мнению лидера «Коммунального фронта», в законе осталось много «дыр», которые необходимо залатать.

«В частности, сомнительным выглядит независимость этого органа. На деле мы можем столкнуться с тем фактом, что «политическая составляющая» - то, с чем так боролись авторы законопроекта, никуда не денется. Только теперь политические мотивы при утверждении тарифов будут влиять не на органы местной власти, а на центральные – то есть последнее слово в утверждении тарифов будет за правительством. Особенно это может проявляться в преддверии выборов, когда ради увеличения числа симпатиков политической силы, находящейся при власти, могут приниматься популистские решения», - отметил В.ЯКОВЕНКО.

«Практически мы получили аналог НКРЭ, но только в сфере коммунальных услуг. Эффект от деятельности НКРЭ для электроэнергетики неутешительный – отрасль находится на грани развала. То же самое нас ожидает и в теплоснабжении, и в водообеспечении, и в других сферах коммунальных услуг. Только при НКРКУ это произойдет намного быстрее, так как отрасль уже находится в критическом состоянии», - прогнозирует лидер «Коммунального фронта».

При этом он подчеркнул, что дополнительные опасения вызывает и тот факт, что принципы и механизмы тарифообразования, в которых таится высокая коррупционная составляющая, остаются неизменными.

«В итоге, мы можем столкнуться с тем, что теневые финансовые потоки будут централизованы, а сами тарифы будут значительно выше, чем их реальная стоимость», - заявил В.Яковенко.

Как сообщал УНИАН, 9 июля Верховная Рада приняла закон о Нацкомиссии регулирования рынка коммунальных услуг.

Согласно документу, эта комиссия является коллегиальным центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется Кабмином. Основной задачей комиссии является осуществление государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий и субъектов хозяйствования на смежных рынках. Определено также, что комиссия будет формировать и обеспечивать прогнозируемость ценовой и тарифной политики на рынках, находящихся в состоянии естественной монополии и прилегающих к ним рынков.