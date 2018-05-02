Страховому рынку «подарят» двух государственных монополистов?..

Председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Василий Волга, возглавивший ведомство в конце марта, недавно заявил, что по всем основным проблемным направлениям деятельности небанковских финансовых учреждений ведется активная работа, и уже в ближайшее время при поддержке правительства все вопросы будут решены. А раз проблемы вскоре аннулируются, то самое время взяться за реализацию идей, дабы повысить эффективность работы рынка.

Но будут ли новшества эффективными, не нанесут ли больше вреда, чем пользы, большой вопрос…

Госстрах forever?...

Основная инициатива руководства Госфинуслуг - создание в Украине государственных страховой и перестраховочной компаний (единственная за время независимости Украины национальная акционерная компания «Оранта» в 2007 году была продана в частные руки - ред.). Судя по словам В.Волги, цель затеи - наполнение государственного бюджета. Похоже, у нового председателя комиссии зрение лучше, чем у его предшественников, ведь именно он смог увидеть на страховом рынке «золотое дно», так сказать Клондайк для украинской казны. Лакомым кусочком в комиссии считают страхование въезжающих на территорию нашей страны, а также граждан от несчастного случая на транспорте. Эти направления, очевидно, государственная страховая компания планирует прибрать к рукам, именно прибрать к рукам, ведь непонятно за счет чего, конечно, если не учитывать административные методы, она сможет конкурировать со страховщиками, которые на рынке уже не первый год.

Между тем, аппетит госкомпании, скорее всего, не ограничится вышеуказанными услугами страхования. В перспективе в поисках источников заработка она будет осваивать и другие направления. «По закону все формы собственности равны, так почему же государство не может выйти на рынок и зарабатывать? Почему только на эти виды (страхование въезжающих на территорию Украины, а также страхование граждан от несчастного случая на транспорте - авт.)? 23 лицензии - заходите, ищите» - отметил В.Волга.

У страховщиков иное видение ситуации. Они считают, что создание государственной страховой компании идет вразрез с антимонопольным законодательством. Немаловажным фактором является и то, что для придания весомости на рынке государство должно инвестировать в нее кругленькую сумму.

«Создавать с нуля, без клиентской базы крайне нерентабельно и опасно. А если будет какая-то эксклюзивность в работе с теми или иными каналами, то здесь антимонопольщики прямым образом должны вмешаться», - считает председатель правления страховой группы «ТАС» Дмитрий Грицута.

По его мнению, в данном вопросе речь должна идти исключительно о механизме поддержки страховщиков, которые оказались в трудном финансовом положении (самая близкая аналогия - рекапитализация проблемных банков - ред.). Таким образом государство может входить в капитал терпящих бедствие компаний, принимать меры по нормализации их работы, а в дальнейшем искать для них покупателя.

В.Волга и сам признает, что вопрос создания государственного монополиста в страховом секторе требует детального изучения и обсуждения с участниками рынка. Хотя, как показывает практика, далеко не всегда мнение приватных «коллег» принимается во внимание.

В мире отказываются от государственных перестраховщиков... Украина примкнет к "избранным" Кубе и Беларуси?

Если в отношении будущей государственной страховой компании еще много неясностей, то вопрос создания государственного перестраховщика председатель Госфинуслуг считает практически решенным, «т.к. есть прямое распоряжение Кабинета министров». При этом он прекрасно понимает, что данная инициатива не будет поддержана игроками рынка и их зарубежными партнерами.

«Когда я только вышел с заявлением о том, что есть протокольное распоряжение премьер-министра Украины о решении вопроса перестрахования путем создания государственной перестраховочной компании и разработке соответствующей концепции, так сразу отреагировали Россия, Англия, США и Израиль. Они убеждают нас, что не надо это делать. Все начали приводить пример неудачной работы подобных компаний в мире», - рассказывает В.Волга.

Несмотря на то, что ведущие страны отказались от использования механизма перестрахования через государственные страховые компании, в комиссии уверены - Украине все удастся.

«А почему в этой ситуации, когда мы будем переходить в т.ч. к агрострахованию, где придется перестраховывать очень много, почему эти деньги должны уходить за рубеж», - аргументирует В.Волга.

Страховщики стоят на своем. «Примеров государственных перестраховочных компаний в мире три (!) – на Кубе, в Беларуси и Украине. Аккумулировать большие риски государство не может при нынешнем дефиците бюджета, да и нет смысла – контакты нашего рынка с зарубежными перестраховщиками хорошо развиты», - отмечает Д.Грицута.

Действительно, где государство возьмет ресурс для создания госперестраховщика? Предположим, как обычно у нас делается, будут выпущены ОВГЗ, что позволит привлечь средства. Тогда встает другой вопрос – согласно мировой практике, любая перестраховочная компания не обходится без дальнейшего перестрахования рисков. Интересно, где это сделает госкомпания. Ответ очевиден – обратится к тем же, с кем уже долгое время успешно сотрудничают украинские страховщики. «В итоге, рынок получит лишнее звено, обычного посредника. На самом деле эта идея не кажется эффективной», - считает генеральный директор СК «QBE Украина» Олег Сосновский.

Остается еще один вопрос - кто из украинских страховщиков заморозит многолетнее сотрудничество с международными перестраховщиками и «отдастся» во власть созданной государством компании? Наверняка, добровольцев не будет. Хотя, никто и не собирается предоставлять на рынке право выбора. «В основе деятельности госкомпании будет лежать некоторая обязательность для других игроков, то есть, с ней принудительно должны будут сотрудничать, если она будет работать на свободном рынке и конкурировать, то шансов на выживание у нее нет», - подчеркнул О.Сосновский.

Глава Госфинуслуг придерживается другого мнения. Он считает, что перейти на обслуживание в госперестраховочную компанию украинских страховщиков заставит «совесть и чувство гражданской ответственности».

Повторимся, единственным государственным страховщиком-монополистом в истории независимой Украины была правопреемница «Укргосстраха» - национальная акционерная компания «Оранта», которая в 2007 году стала частной. Да и какой там монополист? Десять лет назад о существовании украинского страхового рынка как такового, вообще мало кто знал, соответственно, монополия в этом секторе была малозаметной. Кроме того, она не была настолько жесткой, ведь иначе мы бы не имели сейчас более 400 страховых компаний. В любом случае в монополизации нет ничего позитивного, отсутствие конкуренции приводит к снижению качества предоставляемых услуг и необоснованности тарифов. Да и не по-европейски это как-то. Остается надеяться, что Госфинуслуг прежде, чем принять судьбоносное для рынка решение, прислушается к мнению его участников…

Алексей Савченко (УНИАН)