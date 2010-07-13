Межбанк: торги закрылись на уровне 7,9015/7,9035 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9020/7,9060 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9030/7,9045 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9015/7,9035 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,9032 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2558/0,2561 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2565/0,2566 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2569/0,2570 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 30,7750 рублей за доллар (-0,0724).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2538/1,2540 долл./евро, а к 14:30 выросли и составили 1,2583/1,2585 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,9075/9,9155 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 9,9130/9,9210 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли текущего максимума – 9,9370/9,9455 грн./евро.