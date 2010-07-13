Декларативный принцип применяет только служба Госгорпромнадзора

С 2010 г. декларативный принцип на практике применяет только служба Госгорпромнадзора.

Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя проекта International Finance Corporation «Инвестиционный климат в Украине» Сергей ОСАВОЛЮК, комментируя принятие поправок к Закону «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности», сообщили УНИАН в IFC.

Экономический эффект от применения декларативного принципа при осуществлении хозяйственной деятельности составит десятки миллионов долларов, считает он.

Несмотря на то, что применение декларативного принципа уже было прописано в законе, принятом еще в 2005 г., на практике его применяли только два разрешительных органа – пожарная служба и с 2010 года - служба Госгорпромнадзора. Остальные ведомства данный принцип просто игнорировали, сказал С.ОСАВОЛЮК.

Между тем, применение декларативного принципа позволит существенно сократить время и сократить ресурсы, в том числе и финансовые, которые тратит бизнес на получение многочисленных разрешений. Также применение декларативного принципа позволит существенно уменьшить время, которое тратят чиновники на выдачу разрешений предпринимателям, считает эксперт.

«Поправки к закону, разработанные в комитете ВР под руководством Наталии КОРОЛЕВСКОЙ, позволят уже через месяц после вступления в силу почувствовать эффект от внедрения декларативного принципа», – заявил С.ОСАВОЛЮК.

«Правительству дается месяц на утверждение списка тех видов деятельности, которые не подпадают под действие этого закона и для занятия которыми будет необходимо получение разрешений по обычной схеме. Мы надеемся, что перечень этих исключений будет минимальным», - отметил он.

В качестве примера эксперт привел данные по работе пожарной инспекции, где декларативный принцип уже внедрен. Если при классической форме срок получения разрешения от пожарных в среднем составлял 25 дней, то декларативный принцип сократил это время в шесть раз – до 4 дней.

Как сообщал УНИАН, 7 июля 2010 г. Верховная Рада приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" об осуществлении хозяйственной деятельности на основании подачи декларации.

За принятие данного решения проголосовали 272 народных депутата из 417 зарегистрированных в сессионном зале.

Данный закон вступает в силу со дня его опубликования.