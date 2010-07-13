До конца недели Украина направит МВФ необходимые документы

До конца текущей недели власти Украины намерены направить в Международный валютный фонд (МВФ) подписанное письмо о намерениях и текст меморандума о сотрудничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня журналистам заместитель министра финансов Украины Татьяна ЕФИМЕНКО.

«До конца текущей недели будут подписаны со стороны Украины и направлены в МВФ все необходимые документы», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины и миссия Международного валютного фонда в начале июля согласовали программу сотрудничества между Украиной и МВФ на следующие 2,5 года.

Как сообщал Департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, программа подлежит утверждению менеджментом и Советом директоров МВФ.

Переговоры состоялись при участии Национального банка Украины.

3 июля 2010 года МВФ объявил о достижении на уровне экспертов договоренности о выделении Украине ссуды на сумму 14,9 млрд. долл.