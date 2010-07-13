На снятие валюты в банкоматах установят лимит

С 1 января 2011 года Национальный банк Украины устанавливает суточный лимит на снятие наличной инвалюты в банкоматах страны на уровне 5 тыс. грн. в эквиваленте.

Это предусмотрено в постановлении Нацбанка №223 от 30 апреля 2010 года (регистрация в Минюсте 6 июля т.г.).

"Выдача наличной инвалюты через банкоматы в пределах Украины с применением специального платежного средства осуществляется в сумме, которая не превышает в эквиваленте 5 тыс. гривен в сутки по официальному курсу гривни к иностранным валютам, установленному Нацбанком на дату отображения платежной операции", - говорится в документе.

С 1 января 2012 года регулятор обязал банки предоставлять информацию держателям платежных карт о размере взимаемой комиссии.

"Поставщик платежных услуг обязан ознакомить пользователя с размером комиссионного вознаграждения за снятие наличности со счета с использованием специального платежного средства через банкомат непосредственно перед инициированием платежной операции и обеспечить его информацией о полной сумме проведенной им операции и сумме комиссионного вознаграждения", - говорится в постановлении.