Консолидированная прибыль до налогообложения «СКМ» сократилась

В 2009 г. консолидированная прибыль до налогообложения группы «СКМ» сократилась в 10,6 раза – до 0,283 млрд. долл. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЗАО «СКМ».

Консолидированные активы группы «СКМ» в 2009 г. выросли на 2,6% по сравнению с 2008 г. и на конец 2009 г. составили 18,539 млрд. долл., консолидированный валовой доход сократился почти в два раза – до 8,151 млрд. долл., консолидированные расходы по налогу на прибыль сократились в 4,3 раза – до 0,186 млрд. долл.

Аудиторскую проверку консолидированной отчетности компании «Систем Кэпитал Менеджмент», управляющей компании группы «СКМ», за 2009 г. осуществила компания PricewaterhouseCoopers. Консолидированная отчетность составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и включает в себя данные финансовой отчетности всех предприятий группы «СКМ».

Генеральный директор компании «СКМ» Олег ПОПОВ так прокомментировал результаты отчетного года: «Среди наших основных приоритетов в 2009 году были сохранение рыночных позиций, обеспечение финансовой устойчивости, повышение эффективности каждого направления бизнеса группы, полное и своевременное обслуживание финансовых обязательств и эффективное использование имеющихся ресурсов – как финансовых, так и человеческих».

«В 2010 году наш фокус останется неизменным – это обеспечение операционной эффективности, реализация ключевых инвестиционных проектов, тщательное изучение всех возникающих на рынке M&A возможностей и, конечно же, использование тех из них, которые соответствуют нашей стратегии… Залогом нашего будущего успеха мы считаем реализацию стратегии разумной диверсификации бизнеса и слаженную работу команды СКМ», - добавил О.ПОПОВ.

Справка УНИАН. Компания «СКМ» – профессиональный инвестор, который владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

В группу «СКМ» входят компании «Метинвест Холдинг», ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, «Сегодня Мультимедиа», «ТРК Украина», «ЭСТА Холдинг», «Украинский Ритейл» и другие.

100% акций ЗАО «СКМ» принадлежат Ринату АХМЕТОВУ.