АМКУ оштрафовал нарушителей на 15,5 млн. грн.

Общая сумма штрафных санкций, примененных Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) к нарушителям, в первом полугодии 2010 года составила свыше 15,5 млн. грн., что в 3,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров со ссылкой на председателя АМКУ Алексея КОСТУСЕВА, в государственный бюджет уже перечислено более 13,5 млн. грн.

«Антимонопольный комитет за первое полугодие выявил и прекратил более 1,4 тыс. нарушений конкурентного законодательства», – отметил А.КОСТУСЕВ. По его словам, экономический эффект от этого составил более 68 млн. грн.

Он подчеркнул, что для повышения эффективности деятельности комитета осуществляется перестройка структуры ведомства от отраслевого к функциональному принципу работы. Следствием соответствующих структурных изменений стало создание подразделений, которые будут заниматься выявлением монопольных злоупотреблений, недобросовестной конкуренции и вводящей в заблуждение рекламы.

А.КОСТУСЕВ также сообщил, что в январе-июне 2010 г. проработано 2,47 тыс. обращений физических и юридических лиц.

Кроме того, руководитель АМКУ отметил, что в первом полугодии комитет применил наибольшие штрафы к таким компаниям: ОАО «Укрнафта», ДК «Укргазвыдобування», НАК «Нафтогаз Украины», ПАО «Укртатнафта», «Boehringer Ingelheim RCV GMBH & Co KG» (Австрия), ГП «Морской торговый порт «Южный», ДК «Укртрансгаз», ООО «Рейнбо-ЛТД» (г. Киев), «Санофи-Авентис Груп» (Франция), ПАО «ХайдельбергЦемент Украина», ОАО «Евроцемент-Украина».

По словам А.КОСТУСЕВА, в настоящее время ведется проверка возможных монопольных злоупотреблений платежных систем Visa и Master Card на рынке. Также анализируется уровень цен на внутренние и внешние авиаперевозки и стоимость телефонной услуги роуминга.

Председатель АМКУ также сообщил, что Юго-Западная железная дорога уменьшила размер сбора при покупке и возврате гражданами билетов. «По подсчетам, становится понятно, что граждане будут экономить на этом 30, а то и 40 млн. грн. ежегодно», - отметил он.