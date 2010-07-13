ВР должна продлить срок принятия предложений к проекту НК

Парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде продлить срок принятия предложений к проекту Налогового кодекса, который закончился 1 июля.

Об этом сказано в сообщении, размещенном на официальном сайте Верховной Рады.

По словам председателя комитета Сергея ТЕРЕХИНА, обработка всех правок, поданных субъектами законодательной инициативы, технически невозможна в установленный срок, определенный постановлением "О всенародном обсуждении проекта Налогового кодекса Украины", принятого в первом чтении 17 июня 2010 г.

Комитет также решил предложить для всенародного обсуждения редакцию проекта Налогового кодекса, подготовленную рабочей группой в составе народных депутатов - членов коалиции и представителей Кабинета министров как согласованный вариант ко второму чтению.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступают также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.