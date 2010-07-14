При секвестре бюджета расходы на социальные статьи не сократили
Заявил Тигипко
При проведении секвестра бюджета на текущий год расходы на социальные статьи сокращены не были.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.
«Ни одна социальная статья не была сокращена практически. Все, что мы могли сократить, в основном касается тех статей, которые не влияют на зарплату, пенсии, субсидии и так далее», - сказал С.ТИГИПКО.
Он отметил, что в бюджете были сокращены прогнозы по поступлению НДС и акцизов.
«Мы это сократили и сделали бюджет более реалистичным», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 8 июля Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в законы Украины «О государственном бюджете Украины на 2010 год» и «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», предусматривающий секвестр бюджета.