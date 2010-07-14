При секвестре бюджета расходы на социальные статьи не сократили

При проведении секвестра бюджета на текущий год расходы на социальные статьи сокращены не были.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

«Ни одна социальная статья не была сокращена практически. Все, что мы могли сократить, в основном касается тех статей, которые не влияют на зарплату, пенсии, субсидии и так далее», - сказал С.ТИГИПКО.

Он отметил, что в бюджете были сокращены прогнозы по поступлению НДС и акцизов.

«Мы это сократили и сделали бюджет более реалистичным», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в законы Украины «О государственном бюджете Украины на 2010 год» и «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», предусматривающий секвестр бюджета.