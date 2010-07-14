ЕС присоединит Эстонию к зоне евро

Совет министров по вопросам экономики и финансов Европейского Союза формально утвердил присоединение Эстонии к зоне евро с 1 января 2011 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято на заседании Совета 13 июля.

Как сообщал УНИАН, 17 июня лидеры ЕС на заседании Европейского Совета открыли “зеленый свет” для присоединения Эстонии к зоне евро.

8 июня этого года Совет министров по вопросам экономики и финансов ЕС поддержал присоединение Эстонии к зоне евро с 1 января 2011 года.

К зоне евро с января 2009 года принадлежат 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.