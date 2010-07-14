Азаров поручил разработать среднесрочный бюджетный план

Правительство планирует разработать среднесрочный бюджетный план на 2011-2012 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

«Я поставил задание разработать среднесрочный бюджетный план на 2011-2012 годы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер уточнил, что этот план будет предусматривать, в частности, мероприятия по реализации комплексной подготовки народного хозяйства к работе в осенне-зимних условиях, а также мероприятия по преодолению проблемы ликвидации задолженности по выплате зарплат.

Н.АЗАРОВ добавил, что комплексный план должен предусматривать как замену теплосетей, ремонт теплокотельных, утепление домов, так и обеспечение вакцинации от сезонных инфекций и создание запаса лекарств.

«Наше правительство было вынуждено сократить бюджетные расходы в текущем году, но мы ни на йоту не ограничили те ресурсы, которые назначены на медицинское обслуживание и другие социально чувствительные вещи», - отметил он.

Н.АЗАРОВ поручил первому вице-премьер-министру Андрею КЛЮЕВУ на будущей неделе провести специальное совещание по вопросам подготовки народного хозяйства к работе в осенне-зимний период.

Глава правительства отметил, что в 2004 году Кабинет министров во главе с тогдашним премьером Виктором ЯНУКОВИЧЕМ решил проблему задолженности по выплате зарплат. «Однако с 2005 года никто этой проблемой не занимался. Нам снова выпала миссия ликвидировать это позорное явление», - заявил Н.АЗАРОВ.