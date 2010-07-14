Новые условия сотрудничества Украины с МВФ более лояльны

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что новые условия сотрудничества Украины с Международным валютным фондом более лояльны по сравнению с предыдущей программой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня, открывая заседание правительства.

«Этот меморандум, условия которого на самом деле более лояльны для Украины, чем те, что втайне от народа подписали наши предшественники, - сегодня единственно возможный компромисс в интересах нашего государства. Стороны пошли друг другу на уступки», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер отметил, что правительство Украины на переговорах с МВФ отстаивало свое виденье выхода из кризиса и механизмы социальной защиты населения.

«Не буду скрывать: обязательства, которые Украина берет на себя, достаточно сложные. Однако все они укладываются в наше собственное виденье развития страны. Скажите, разве не в наших интересах сократить дефицит бюджета текущего года до 5%, а в следующем году – до 3,5%? Разве можно дальше жить в долг? То есть, альтернативы нет», - отметил он.

Н.АЗАРОВ поблагодарил вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО за проведение результативных переговоров с Международным валютным фондом. «Хочу поблагодарить всех членов правительства, в первую очередь Сергея Леонидовича, за активное сотрудничество с МВФ и вклад в эту работу», - сказал Н.АЗАРОВ.