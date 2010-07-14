НБУ обязал банки повысить размер регулятивного капитала

Национальный банк Украины обязал украинские банки до 1 января 2012 года сформировать регулятивный капитал в размере не менее чем 120 млн. грн.

Об этом говорится в постановлении НБУ №273 от 9 июня, зарегистрированном в Министерстве юстиции 6 июля, текстом которого располагает УНИАН.

«Банки, которые получили письменное разрешение на осуществление отдельных операций до вступления в силу этого постановления и имеют регулятивный капитал меньше установленного главой 5 Положения № 275, с учетом изменений, внесенных настоящим постановлением, для сохранения права на осуществление этих операций (кроме операций по осуществлению инвестиций в финансовые учреждения в объемах, превышающих 5% регулятивного капитала банка, а также инвестиций в любых размерах в другие юридические лица, которые не являются финансовыми учреждениями) обязаны до 1 января 2012 г. привести размер своего регулятивного капитала в соответствие с требованиями Положения № 275. Банкам, у которых размер регулятивного капитала меньше 120 млн. грн., до момента приведения размера регулятивного капитала в соответствие с требованиями этого постановления разрешено привлекать вклады (депозиты) от физических лиц (открывать новые вкладные (депозитные) счета физическим лицам и пополнять действующие) в пределах объема привлеченных вкладов физических лиц на дату вступления в силу настоящего постановления», - сказано в документе.

Кроме того, постановлением предусматривается повышение требований к капиталу для получения различных пунктов лицензии до уровня 120-240 млн. грн.

Постановление вступает в силу через 10 дней после государственной регистрации в Минюсте, то есть с 19 июля.