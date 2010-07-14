Межбанк: котировки - 7,9005-7,9040 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 7,9005/7,9040 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту выросли – 0,2586/0,2588, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,0325/10,0395.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2695/1,2697 (вторник — 1,2538/1,2540).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9032.