В Кабмине надеются, что МВФ все же будет сотрудничать с Украиной

В правительстве надеются, что Международный валютный фонд (МВФ) примет решение о продолжении сотрудничества с Украиной до конца июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

Он отметил, что заседание совета директоров МВФ планируется провести 28 июля.

«Думаю, что на этом заседании будет принято решение», - сказал С.ТИГИПКО.

Он также сообщил, что на сегодняшнем заседании Кабинет министров одобрил меморандум о продолжении сотрудничества с МВФ, и выразил надежду, что сегодня документ будет подписан Президентом и главой Национального банка.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины и миссия Международного валютного фонда в начале июля согласовали программу сотрудничества между Украиной и МВФ на следующие 2,5 года.

Переговоры состоялись при участии Национального банка Украины.

3 июля 2010 года МВФ объявил о достижении на уровне экспертов договоренности о выделении Украине ссуды на сумму 14,9 млрд. долл. США.