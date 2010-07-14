Закрытие межбанка: доллар - 7,90/7,90 грн.

На межбанке торги по доллару США закрылись на уровне 7,9010/7,9030 грн./долл.

Киев. 14 июля. УНИАН. Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9005/7,9040 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9010/7,9035 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9010/7,9030 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,9022 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2586/0,2588 грн./рубль, к 12:00 цены понизились до 0,2585/0,2586 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2584/0,2585 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 30,56 рублей за доллар (-0,2150).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2695/1,2735 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,0325/10,0395 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,0470/10,0565 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,0335/10,0420 грн./евро.