Евро снижается на фоне спада производства в еврозоне

Евро снижается в цене в среду по отношению к доллару на фоне меньшего, чем ожидалось, роста промпроизводства в еврозоне и рекордного объема заимствований со стороны испанских банков у Европейского центрального банка (ЕЦБ), сообщает РИА Новости.

Евро на 17.42 мск подешевел к доллару до 1,2705 доллара за евро против 1,2715 доллара за евро. Доллар, в свою очередь, потерял в цене по отношению к иене - до 88,32 иены за доллар против 88,45 иены за доллар. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США снизился на 0,13% - до 83,54 пункта. "Мы сомневаемся, что евро сможет сохранить достижения недавнего укрепления, - заявил агентству Bloomberg стратег по валюте BNP Paribas SA Ян Стэннард (Ian Stannard). - Данные по промышленности, опубликованные этим утром (в среду - ред.) оказались хуже ожиданий. Все еще сохраняются большие опасения касательно состояния банковского сектора в зоне евро".

Евро на торгах во вторник значительно увеличился в цене по отношению к доллару на фоне успешно проведенного Грецией аукциона по полугодовым облигациям. В среду давление на евро оказала макроэкономическая статистика по региону. Так, промышленное производство в еврозоне в мае по сравнению с предыдущим месяцем выросло лишь на 0,9%, в то время как аналитики, опрошенные информационно-аналитическим интернет-порталом dailyFX.com, ожидали роста показателя на 1,2%. Кроме того, негативным для евро фактором стало и заявление Центрального банка Испании, согласно которому испанские кредитные институты заняли в июне у ЕЦБ на 48% средств больше, чем в мае - рекордную сумму в 126,3 миллиарда евро.

В то же время, в целом по еврозоне показатель заимствований банков у ЕЦБ за июнь снизился на 4% - до 496,6 миллиарда евро. Подобные данные вновь вызвали опасения среди инвесторов, что состояние банковских систем отдельных стран региона далеко от идеального и банкам по-прежнему необходим широкий доступ к средствам европейского регулятора ввиду высоких ставок на межбанковском рынке. Дополнительным фактором, повлиявшим на снижение спроса на относительно более рискованные активы, стали данные по розничным продажам в США. Так, продажи в розничном секторе в США в июне снизились второй месяц подряд - на 0,5% по сравнению с маем.