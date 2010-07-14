курс НБУ на 15 июля

Официальный курс НБУ на 15 июля100 USD США – 790.1700 (на 14 июля – 790.2200)100 EUR – 1003.7530 (на 14 июля – 993.2275)10 RUR – 2.5874 (на 14 июля – 2.5611)Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 15 июля 2010 года за 10 тройских унций (грн.):959 XAU 10 Золото – 95788.36 (на 14 июля – 95340.04)961 XAG 10 Серебро – 1445.22 (на 14 июля – 1422.40)962 XPT 10 Платина – 120737.98 (на 14 июля – 120350.51)964 XPD 10 Палладий – 36900.94 (на 14 июля – 35955.01)

Официальный курс НБУ на 15 июля 100 USD США – 790.1700 (на 14 июля – 790.2200) 100 EUR – 1003.7530 (на 14 июля – 993.2275) 10 RUR – 2.5874 (на 14 июля – 2.5611) Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 15 июля 2010 года за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 95788.36 (на 14 июля – 95340.04) 961 XAG 10 Серебро – 1445.22 (на 14 июля – 1422.40) 962 XPT 10 Платина – 120737.98 (на 14 июля – 120350.51) 964 XPD 10 Палладий – 36900.94 (на 14 июля – 35955.01)

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