Fitch подтвердило рейтинги Киева и Одессы

Сегодня международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Киева и Одессы.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, одновременно агентство понизило национальные долгосрочные рейтинги этих городов. Прогноз по всем долгосрочным рейтингам – негативный.

Проведенные рейтинговые действия учитывают более слабые показатели кредитоспособности Киева и Одессы по сравнению с суверенным эмитентом и другими эмитентами в стране, следуя за повышением суверенных рейтингов Украины с уровня «B-» до «B».

Негативный прогноз по-прежнему отражает слабые показатели выполнения бюджета и ликвидности, что усиливает риск рефинансирования и валютный риск по имеющимся долговым обязательствам.

Долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте Киева подтверждены на уровне «B-», прогноз – негативный, краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», национальный долгосрочный рейтинг понижен с «A(ukr)» до «BBB+(ukr)», прогноз – негативный.

Долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте Одессы подтверждены на уровне «B-», прогноз – негативный. Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «B». Национальный долгосрочный рейтинг понижен с «A-(ukr)» до «BBB+(ukr)», прогноз – негативный.