Fitch повысило рейтинги Харькова

Вчера Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги города Харькова в иностранной и национальной валюте с уровня «B-» до «B». Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Краткосрочный рейтинг города в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», а национальный долгосрочный рейтинг – на уровне «AA-(ukr)». Прогноз по долгосрочным рейтингам – «стабильный».

Данное рейтинговое действие следует за недавним повышением долгосрочных рейтингов дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте с уровня «B-» до «B». Кроме того, рейтинги учитывают негибкие операционные расходы города и планируемое увеличение прямого долга вплоть до 500 млн. грн.