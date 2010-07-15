Межбанк: доллар дешевеет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 7,8970/7,9035 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,25820,2585 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,0495/10,0620 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,2722/1,2724 долл./евро (среда, 14 июля, - 1,2695/1,2697 долл./евро).

В среду, 14 июля, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9022 грн./долл.