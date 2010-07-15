Наличный курс доллара не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,88 грн./долл., продают – по 7,91 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился, по сравнению с 14 июля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,91 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,5% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,96 грн./евро, продажи – на 0,3% - до 10,10 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,75-10,03 грн./евро, по продаже – в пределах 10,06-10,16 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 14 июля повысился на 0,3% и сегодня составляет 0,2496/0,2585 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2460-0,2550 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2570-0,2600 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,88 грн./долл., курс продажи – 7,91 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,89 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева со вчерашнего дня повысился на 0,4% и сегодня составляет 9,96/10,09 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,75-10,03 грн./евро, по продаже – в пределах 10,06-10,16 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы повысился на 0,6% по сравнению с 14 июля и сегодня составляет 0,2492 грн./рубль, продажи – на 0,3% - до 0,2584 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2440-0,2550 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2507-0,2560 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,87/7,93 грн., евро – 9,75/10,12 грн., рубль – 0,2250/0,2570 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,87/7,915 грн., евро – 9,85/10,20 грн., рубль – 0,2500/0,2600 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,86/7,905 грн., евро – 9,88/10,15 грн., рубль – 0,2530/0,2600 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 15 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,9017, к евро – 10,03753, к российскому рублю – 0,25874.