Предприниматели считают, что Налоговый кодекс уничтожит бизнес

Предприниматели считают, что принятие Налогового кодекса приведет к уничтожению большого и малого бизнеса.

Такое мнение выразил сегодня на пресс-конференции в УНИАН предприниматель из г. Новоград-Волынский Житомирской области Петр КАМИНЬ и его киевский коллега Николай БИРЮК.

"Если такой Налоговый кодекс, который сегодня обсуждается, будет принят - я повешу в первый же день замок на свой цех. Я работаю в частном производственном предпринимательстве 15-й год, и уже знаю, что такое налоговая милиция, которая входит в черных куртках, срывает замки на складах, начинает описывать имущество... А если к этому прибавить, что она имеет право на проверку жилища по месту регистрации частных предпринимателей, то можно представить себе, что вечером вам позвонят и проверят все, что у вас есть в шкафах от носков и до белья", - сказал П.КАМИНЬ.

По его словам, в случае принятия правительственного Налогового кодекса, предприниматели, которые вынужденные будут закрыть свое дело, имеют право требовать от правительства обеспечить их работой. "Тогда берем плакаты и требовать: дайте работы и дайте хлеба. Правительство должно нам это обеспечить, потому что работать в таких условиях невозможно", - подчеркнул предприниматель.

В то же время П.КАМИНЬ убежден, что предприниматели, имея большую долю формирования национального ВВП, должны использовать свое экономическое влияние. "Влияние частного бизнеса - сильное. Не надо устраивать никаких забастовок. Нам достаточно закрыть на полдня все магазины, и эта власть будет с нами говорить на уровне премьер-министра. Не нужно нам идти в Киев, не надо с милицией бороться, а закрыть в один день магазины. Предпринимательство владеет почти 80% продуктовых магазинов. Страна, по сути, в наших руках, и этим надо пользоваться", - объяснил он.

"Безусловно, я не призываю бастовать, но если правительство и Верховная Рада идут на принятие таких законов, мы имеем полное право защищать себя. Если мы ничего в этой стране не стоим, то пусть правительство печет хлеб, обеспечивает мясом, перевозит грузы... Я думаю, что предпринимательству надо более жестко бороться за свои права. Или правительство АЗАРОВА пусть само готовится продавать хлеб, печь пирожки, делать носки и т. п.", - заявил П.КАМИНЬ.

В свою очередь Н.БИРЮК прибавил, что проект Налогового кодекса предусматривает увеличение налогов в пять раз для малого бизнеса. "И это не приведет к тому, что жизнь других граждан улучшится в пять раз", - считает он.

По его мнению, перенос принятия Налогового кодекса связан, прежде всего, с проведением осенью выборов в местные советы. "Рассмотрение этого вопроса затормозили из-за выборов в местные советы, поскольку сейчас никто не хочет разжигать ситуацию, но по окончании выборов все вернется к тому, что власть будет принимать тот кодекс, который ей будет нужен. А такой кодекс может нанести экономической среде вред на много лет вперед", - убежден Н.БИРЮК.

В свою очередь аналитик Павел ЖОВНИРЕНКО, присутствующий на пресс-конференции, считает ошибочным намерение парламентской оппозиции предложить пакет изменений и дополнений к правительственному проекту Налогового кодекса. "Если вносятся предложения, то принимается участие в его обсуждении, и тогда правительство и Президент могут сказать: "Прошло всенародное обсуждение, в котором, в том числе, принимала участие оппозиция"... вместо того, чтобы объявить этот проект Налогового кодекса вообще неприемлемым и не принимать участия в его обсуждении, а вносить свой проект", - объяснил он.