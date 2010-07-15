Розничный товарооборот предприятий в Украине вырос на 2,5%

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе-июне т.г. в сопоставимых ценах вырос на 2,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, и составил 121,6 млрд. млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, рост объемов розничного товарооборота по итогам января-июня т.г. зафиксировано в большинстве областей Украины. При этом наибольший рост отмечен в Луганской – на 7,3% - до 3 млрд. 954,9 млн. грн., Черкасской – на 7,1% - до 2 млрд. 393,3 млн. грн.,Кировоградской и Днепропетровской областях — на 5,4% - до 1 млрд. 902,3 млн. грн. и 10 млрд. 985,6 млн. грн. соответственно, а также в Севастополе — на 6,4% - до 1 млрд. 244,2 млн. грн.

Вместе с тем, самый значительный спад объемов розничного товарооборота по итогам января-июня т.г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, зафиксирован в Ривненской — на 6,4% - до 1 млрд. 862,6 млн .грн., Черниговской — на 6% - до 1 млрд. 927,7 млн. грн. и Хмельницкой областях — на 5,5% - до 2 млрд. 191,1 млн. грн.

Справка УНИАН. Объем розничного товарооборота предприятий Украины в 2009 году уменьшился на 20,6%, по сравнению с 2008 годом, – до 229 млрд. 855,1 млн. грн.