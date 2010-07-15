ГНАУ заявляет, что не имеет долгов перед немецким бизнесменом

Государство не имеет задолженности по возмещению НДС перед предприятием „КатМетал Украина”, руководитель которой подал иск на Президента Украины и Госналогадминистрацию в связи с несвоевременным возмещением НДС.

Об этом заявил заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины Сергей ЧЕКАШКИН, говорится в сообщении ГНАУ, размещенном на официальном сайте Кабинета министров.

По словам С.ЧЕКАШКИНА, на 1 января 2010 г. задолженность перед предприятием составляла 2 млн. грн. и была погашена на протяжении января текущего года.

«Вызывает также удивление намерение немецкого предпринимателя подать иск в суд на Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, учитывая тот факт, что задолженность по возмещению НДС образовалась до избрания его президентом и на данный момент полностью погашена», - отмечается в сообщении ГНАУ.

Как сообщал УНИАН, немецкий предприниматель подал в суд на Президента Украины из-за невозвращения налога на добавленную стоимость.

Основатель фирмы со стопроцентным немецким капиталом «КатМетал Украина» Райнхард МАЙДЕР заявляет, что украинская бюрократическая система едва не довела его фирму до банкротства.

В начале этого года при содействии немецкого посольства фирме «КатМетал Украина» украинская сторона таки выплатила задолженный налог на добавленную стоимость за два года в размере 2 млн. грн. Однако, из-за последствий с невозмещением НДС компания сейчас не может полноценно возобновить производство, говорит Р.МАЙДЕР.

Ответчиками по делу является Налоговая администрация Украины и Президент Виктор ЯНУКОВИЧ, как гарант Конституции. Ведь несвоевременное выполнение обязательств по возмещению НДС является нарушением конституционных норм, поскольку государственный орган, речь идет о налоговой администрации, не действовал законным способом, обосновывает исковое заявление адвокат фирмы «КатМетал Украина» Степан ФИЛИН.