Экономист: в среду наблюдалось значительное укрепление евро

На украинском валютном рынке в среду, 14 июля, наблюдалось значительное укрепление евро.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что Межбанковский валютный рынок в среду закрылся котировками 10,0336-10,0422 грн./евро. В результате гривня подешевела к евро на 1%. Это стало отражением подорожания европейской валюты на мировом в рынке вечером во вторник с 1,257 до 1,27 долл./евро.

При этом, добавил экономист, на украинском валютном рынке в среду НБУ присутствовал с заявкой на покупку доллара по курсу 7,9022 грн./долл., и участники торгов придерживались этого ориентира. Межбанковский валютный рынок вчера закрылся котировками 7,9010-7,9030 грн./долл., то есть курс гривни к доллару не изменился.