Erste Group: курс доллара к евро будет снижаться

Курс доллара по отношению к евро в ближайшие месяцы будет снижаться.

Такой прогноз содержится в обзоре Erste Group со ссылкой на аналитика Райнера СИНГЕРА.

В обзоре подчеркивается, что относительно хорошие новости из финансового сектора Европы и неутешительные экономические показатели США привели к тому, что американский доллар упал в цене. Хорошими новостями из Еврозоны стал сравнительно слабый спрос на ликвидность в открытых рыночных сделках, которые предполагали достаточные уровни ликвидности на рынке, также как и повышенный спрос на испанские государственные облигации на последних торгах. Показатели США по рынку труда были не очень убедительны в июне (хотя и немного лучше, чем в мае), на ипотечном рынке также наблюдается значительный спад активности.

Как отмечается в обзоре, по оптимистичным прогнозам, экономический рост продолжится и во второй половине года, хотя самые пессимистические сценарии допускают «рецидив» рецессии. Аналитики Erste Group не ожидают значительного экономического спада, однако темпы роста наверняка замедлятся. Значительное замедление возобновления экономики может отсрочить первое повышение процентных ставок, которое ранее прогнозировалось на конец декабря. Такой сценарий спровоцирует колебания американского доллара.

Аналитики обращают внимание, что риски для национальной экономики США дополняются быстрым ростом государственного долга. Несмотря на то, что дефициты государственных бюджетов стран Еврозоны также достаточно большие, средний уровень дефицита в Еврозоне по-прежнему меньше дефицита США. Более того, в Еврозоне были уже сделаны первые шаги по консолидации госбюджетов.