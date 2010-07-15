Экономист: Кабмин попросит у МВФ как минимум 2 млрд. долларов

Кабинет Министров Украины попросит у Международного валютного фонда разрешения использовать как минимум 2 млрд. долларов из полученных в 2010 году средств на покрытие бюджетного дефицита.

Такое предположение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, Украина получит от МВФ в 2010 году 5 млрд. долларов, а поступление первого транша наиболее вероятно в августе.

Экономист напомнил, что последнее заседание Совета директоров Фонда по Украине состоялось год назад, 28 июля 2009 года. Результатом того заседания было предоставление Украины третьего транша в размере USD 3,3 млрд. долларов в рамках предыдущей программы stand-by, подписанной в 2008 году. Тот транш стал последним, полученным Украиной от МВФ до сих пор, поскольку позднее президентские выборы и отсутствие достижений в экономических реформах приостановили сотрудничество страны с Фондом.

Как отметил А.БЛИНОВ, на данный момент нет официального подтверждения от МВФ о том, что Совет директоров будет рассматривать вопрос Украины 28 июля 2010 года. Однако Украина действительно имеет высокие шансы вскоре получить от МВФ кредит на сумму 15 млрд. долларов (по текущему обменному курсу).

Экономист подчеркнул, что «Верховная Рада в оперативном штамповочном режиме приняла много законов, требуемых МВФ, в том числе изменения к госбюджету-2010, направленные на сокращение дефицита до 5% ВВП, а правительство на днях объявило о повышении с 1 августа цен на газ для населения и предприятий коммунальной теплоэнергетики на 50%».

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил, что в правительстве надеются, что Международный валютный фонд примет решение о продолжении сотрудничества с Украиной до конца июля.

Вице-премьер отметил, что заседание совета директоров МВФ планируется провести 28 июля. «Думаю, что на этом заседании будет принято решение», - сказал С.ТИГИПКО.

Он также сообщил, что на вчерашнем заседании Кабинет министров одобрил меморандум о продолжении сотрудничества с МВФ.