Правительство в июле выплатит 2,5 млрд. грн. по внутренним долгам

Правительство Украины в июле текущего года должно выплатить по внутренним долгам 2,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с представителями дипломатических кругов.

«До июля мы выплачивали примерно по 5 млрд. грн. по нашим внутренним обязательствам ежемесячно. Первый месяц июль у нас примерно 2,5 млрд. выплат по долгам», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что это беспрецедентные выплаты для Украины, которых ранее никогда не было.

Справка УНИАН. По состоянию на 31 мая 2010 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 323 млрд. 844 млн. 588,14 тыс. грн., или 40 млрд. 863 млн. 154,82 тыс. долл., в том числе: государственный и гарантирован государством внешний долг – 199 млрд. 522 млн. 430,15 тыс. грн. (61,61% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 25 млрд. 176 млн. 014,20 тыс. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 124 млрд. 322 млн. 157,99 тыс. грн. (38,39%), или 15 млрд. 687 млн. 140,62 тыс. долл.