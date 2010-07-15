Закрытие межбанка: доллар - 7,8980/7,9030 грн.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8970/7,9035 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,8985/7,9025 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,8980/7,9030 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,9017 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2582/0,2585 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2587/0,2588 грн./рубль. К закрытию цены откатились к уровню 0,2585/0,2586 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 30,50 рублей за доллар (-0,06).