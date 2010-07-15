Янукович одобрил закон, предусматривающий секвестр бюджета

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в законы Украины «О государственном бюджете Украины на 2010 год» и «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

“Данный Закон будет способствовать возобновлению сотрудничества с Международным валютным фондом и стабильности финансовой системы государства”, - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон о внесении изменений в госбюджет-2010 и в закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании Верховная Рада приняла 8 июля.

Он был разработан с целью уменьшения дефицита бюджета и выполнения требований Меморандума об экономической и финансовой политике между правительством Украины и МВФ и с учетом того факта, что по результатам выполнения государственного бюджета за первое полугодие текущего года предлагается уменьшить доходы бюджета на 14,4 млрд. грн.

Документом, в частности, предусмотрено уменьшить поступление налога на добавленную стоимость на 10 млрд. грн., в том числе НДС из ввезенных в Украину товаров - 5,7 млрд. грн. Кроме того, сократить другие поступления специального фонда, в частности, налог на добавленную стоимость - на 0,45 млрд. грн. и налог на прибыль - на 0,45 млрд. грн., поступления от приватизации государственного имущества на 3,65 млрд. грн. (за 5 месяцев поступления составили только 177 млн. грн., или 1,8% годовой суммы).

Кроме того, запланировано сократить расходы государственного бюджета по сравнению с принятым 27 апреля 2010 года государственным бюджетом Украины почти на 18,35 млрд. грн., в том числе: 8,75 млрд. грн. - расходы за счет Стабилизационного фонда (отраслевые и региональные, в том числе инвестиционные программы); 3 млрд. грн. - трансферты на покрытие дефицита Пенсионного фонда; 2 млрд. грн. - расходы специального фонда Министерства обороны (за счет поступлений от реализации избыточного вооружения); 1,8 млрд. грн. - расходы на содержание и ремонт дорог общего пользования; 1 млрд. грн. - капитальные расходы бюджетных учреждений; 0,9 млрд. грн. - расходы на погашение просроченной задолженности за электроэнергию добывающих предприятий; 0,5 млрд. грн. - дополнительные дотации из государственного бюджета местным бюджетам; 0,05 млрд. грн. - экономия расходов на проведение выборов Президента Украины; 1,35 млрд. грн. - уменьшение дотации на одну корову, имеющуюся на 1 января 2010 года.